Работодатели получат преференции за трудоустройство участников СВО

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором и третьем чтениях закон о социальных предприятиях. Как уточнила пресс-служба Госдумы, документ направлен на поддержку участников специальной военной операции.

Поправки внесены в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства». Как пояснил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов, предпринимателям, трудоустроившим на работу участников специальной военной операции, будет предоставлена возможность получить статус социального предпринимателя. «Для компаний это очень серьезный пакет преференций: от налоговых до льготных ставок по аренде имущества, грантов и ряда других мер поддержки», – заверил депутат.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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