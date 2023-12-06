«Мы недооцениваем ситуацию…» В Госдуме заявили о недостаточности выделенных средств для технологического прорыва России

Значение технологического прорыва для суверенитета России недооценено, исходя из параметров принятого на ближайшую трехлетку федерального бюджета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комитета Госдумы по конкуренции Валерий Гартунг на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты российского парламента.

«Учитывая, что мы находимся в условиях проведения специальной военной операции, технологический прорыв для нас не просто фигура речи, а сегодня это обязательное условие сохранения суверенитета России как государства», – подчеркнул Гартунг.

При этом парламентарий обратил внимание, что в федеральном бюджете на ближайшую трехлетку на развитие этого направления предусмотрено недостаточно средств. «Средства, которые выделяются на научные исследования в областях, которые могут обеспечить технологический прорыв, явно недостаточны, и, на наш взгляд, мы как страна недооцениваем ситуацию, в которой сегодня находимся», – заявил он.

«Если бы мы ее адекватно оценивали, то, думаю, и расходы, и доходы федерального бюджета, который мы недавно приняли на 2024-2026 годы, были бы иными. Думаю, что мы бы тогда не увидели отрицательных акцизов для нефтянки на 3,5 трлн (рублей), а увидели бы как минимум плюс 1 трлн на фундаментальные исследования в отраслях, которые обеспечивают технологический прорыв», – заключил Гартунг.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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