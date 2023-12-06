«До того обезобразили…» Россия не готова к «революции» в науке

Россия не готова к технологической «революции» в условиях нынешней системы оплаты труда научных кадров и финансирования науки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев на брифинге перед пленарным заседанием. По его словам, последние 30 лет настолько обезобразили науку, что отдача от нее сегодня минимальна.

«Возможен ли технологический и технический прорыв, исходя из того положения, в котором находится наша наука сегодня? Последние 30 лет до того обезобразили нашу науку, что отдачи от нее очень даже немного. Вместо того чтобы финансировать нормальным образом действующую науку, пошли по пути создания каких-то новых структур, которые в общем-то занимают околонаучные позиции, но науке не приносят ничего. Я имею в виду и нанотехнологии, и «Сколково», и «Сириус»... На сегодняшний день наука представляет из себя довольно жалкое зрелище», – сказал Арефьев.

Парламентарий обратил внимание, что из-за недостаточного финансирования за последние 30 лет от бывшего количества научных работников осталась одна треть. «Наука разбегается. Объем исследований довольно замедлился только из-за того, что бюрократические препоны не дают возможности исследователям находить средства, чтобы проводить эксперименты. Вот допустим, у нас есть МИРЭА – технологический университет в Москве. Он занимается научными исследователями в области космической энергетики. Они обращались ко мне несколько раз для того, чтобы войти в программу финансирования этих разработок. Космической энергетикой сегодня занимается Китай и США, которые уже от теоретических исследований выходят на эксперименты. А у нас даже теоретические исследования не хотят… Я писал письма и в правительство, и в Академию наук, и в министерство энергетики, и в министерство промышленности и торговли. Везде ссылаются на то, что нет программы, нет специалистов, нет направления. Но извините, это институт, который занимается научными разработками, так дайте ему финансирование, чтобы мы также были в передовиках в этой отрасли. Китай, наверно, лет через 5 получит космическую энергию, а мы не получим, потому что у нас нет для этого финансирования. У нас научные разработки внедряются только на 17% предприятий, а все остальные исследованиями нашей науки не пользуются», – пояснил Арефьев.

«Очень плохо то, что в объеме финансирования наша наука занимает всего 1% ВВП, когда в других развитых странах – это 3-3,5%. На таких условиях наша наука никогда не догонит быстроразвивающуюся науку других стран. Самое отвратительное, что в нашей науке на сегодняшний день создалось, это система оплаты труда научных работников. На сегодняшний день профессору платят, как дворнику, как в 21 году прошлого столетия. В советское время высококвалифицированный рабочий, профессор и губернатор, тогда был председатель облисполкома, получали примерно одинаковую зарплату в 300-400 рублей. А сегодня губернатор получает от 300 тысяч до миллиона (рублей), а профессор – 50 тысяч. Это что такое? Разве молодежь выдержит вот такую оплату труда, когда совершенно невозможно на нее прожить?» – подчеркнул депутат.

При этом Арефьев отметил, что из-за недостаточного финансирования науки Россия теряет генофонд. «Сегодня у нас все научные работы печатаются в Интернете. За рубежом следят за нашими талантливыми студентами и аспирантами. И как только попадаются научные работы стоящие, они этого студента берут на контроль и после окончания института предлагают 200-300 тысяч по нашим деньгам и люди уезжают, потому в качестве дворника находиться здесь они не хотят. Наша наука оскудела. 1,2 млн научных работников покинули нашу страну. Мы теряем генофонд», – констатировал он.

«Мы сегодня говорим о научном техническом прорыве. Как мы этот прорыв будем осуществлять, если у нас нет закрепления научных кадров? И пока мы от этой порочной системы оплаты труда в науке не отойдем никакого технического и технологического прорыва ожидать просто невозможно», – заключил Арефьев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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