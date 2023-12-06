Ложные доносы и финансовый интерес: в Госдуме готовится законопроект против доносов для ювенальной юстиции

Система ювенальной юстиции в России продолжает стимулировать механизм изъятия детей из родной семьи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила депутат Госдумы Ирина Филатова. По ее словам, в этой ситуации есть явный финансовый интерес на фоне созданного механизма доносов, подавляющее большинство которых являются ложными.

«Детские дома и опекунские семьи имеют прямой финансовый интерес к отобранию детей (у родных родителей). Выделяются огромные бюджетные средства на содержание детей, изъятых из семей именно в этих структурах, и их интерес прямой… К этому можно добавить формализм при принятии решения и об отобрании, и о возврате детей, отсутствие ответственности лиц, принимающих решение, поощрение на законодательном уровне доносов, а также отсутствие ответственности за ложные доносы. 95% по статистике всех сообщений о нарушении прав несовершеннолетних, к сожалению, являются ложными», – констатировала Филатова.

Парламентарий обратила внимание, основными доносчиками являются ближайшие родственники, бывшие супруги, которые таким образом «сводят личные счеты, имеют другие корыстные недобросовестные побуждения».

«Именно поэтому мы разрабатываем законопроект об административной ответственности за ложный донос, который повлек необоснованное вторжение в родную семью, вплоть до отобрания ребенка как отягчающие последствия. Этот законопроект затронет тех людей, которые имеют корыстный, недобросовестный интерес, личные причины о сообщении заведомо ложной информации. Исходят не из интересов детей, а из каких-то иных побуждений», – подчеркнула депутат.

«Предлагаем предусмотреть довольно крупную административную ответственность и штрафы. И исходим из того, что люди, которые используют этот инструмент в своих личных и недобросовестных целях, сто раз подумают прежде, чем оболгать невиновных родителей. Думаю, что от этого выиграют и родители, и дети, и органы опеки и попечительства, количество выездов которых сократится кратно», – заключила Филатова.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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