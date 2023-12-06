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Среда, 6 декабря 2023, 18:03 мск

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Госдума поддержала проект профпереподготовки для инвалидов боевых действий

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором чтении законопроект, согласно которому инвалиды боевых действий смогут бесплатно пройти профессиональную переподготовку.

Документ предполагает, что военнослужащие из числа инвалидов боевых действий получат право на профессиональное обучение и обучение по программам переподготовки без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с нее, без взимания с них платы за обучение и с сохранением довольствия, положенного им от министерства.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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