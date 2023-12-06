Официальный курс евро превысил 100 рублей

Банк России повысил официальные курсы американской и европейской валют на завтра, 7 декабря. Доллар подорожал до 92,7826 рубля, хотя утром на бирже поднимался выше отметки в 93 рубля. Евро будет стоить 100,1353.

В то же время на биржевых торгах во второй половине дня наблюдается укрепление российской нацвалюты. К 16:51 мск «американец» подешевел до 92,44 рубля. Курс «европейца» упал до 99,8925 рубля, хотя в течение дня максимальный курс достигал отметки 100,77.

Как отмечают аналитики, ключевым негативом для рубля остается фактор окончания года, когда резко увеличиваются госрасходы на федеральном и региональном уровнях. К этому добавляется традиционный для предпраздничного периода всплеск потребительской активности. Всё это повышает спрос на иностранную валюту, пояснили финансисты.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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