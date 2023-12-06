Госдума уточнила порядок владения интеллектуальной собственностью

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект, который уточняет механизм определения долей в исключительном праве на результаты интеллектуальной собственности и особенности распоряжения ими.

«Зачастую возникают ситуации, когда исключительным правом обладает несколько (или даже много) правообладателей. Интересы таких лиц могут не совпадать, что приводит к высокой конфликтности отношений в данной сфере. Особенно остро ощущаются эти проблемы в сфере предпринимательской деятельности, поскольку споры между правообладателями способны не только нарушить их коммерческие планы, но и негативно влиять на экономические процессы в целом, мешая использованию современных научно-технических разработок», – отмечается в пояснительной записке к документу.

В этой связи предлагается дополнить статью 1229 Гражданского кодекса РФ положениями, что исключительное право нескольких правообладателей может быть определено законом, их соглашением или судом в случае спора. При этом в соответствующем соглашении в письменной форме должны быть определены условия и о порядке распоряжения таким правом, и о выходе из состава обладателей.

Документ также предусматривает отчуждение доли в исключительном праве третьему лицу с согласия остальных правообладателей, и отказ от права в их пользу безвозмездно и пропорционально оговоренным ранее долям, если не было предусмотрено иного порядка.

Кроме того, в законопроекте определяется порядок распределения доходов и расходов правообладателей от использования результата интеллектуальной деятельности, в том числе по оплате патента.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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