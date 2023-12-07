Госдума запретила взимать комиссионные за оплату услуг ЖКХ

Сегодня нижняя палата российского парламента запретила банкам, кредитным организациям, платёжным агентам взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, норма принятого закона будет носить адресный характер. Она коснётся тех, кто нуждается в социальной поддержке. Полный перечень категорий таких граждан будет установлен правительством РФ.

Решение принято в третьем, итоговом чтении.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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