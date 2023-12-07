«У нас инженерное образование – швах»: депутат Госдумы оценил перспективы технологического прорыва России

Технологический рывок России невозможен без повышения престижа и качества инженерного образования, считает замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его оценке, Академия наук превратилась в сбор по интересам, а прикладная наука – в пыль. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление парламентарий сделал по итогам прошедшего накануне в Госдуме правительственного часа по обеспечению технологического прорыва.

«До 1992 года в ISO, есть такая международная организация стандартизации, 60% комитетов возглавляли советские инженеры-руководители, потому что уровень наших стандартов был порядком выше, чем в любой стране. И именно это определило и то, что мы на 50 лет опережали в пилотируемом космосе, на 20 лет определяли просто в космосе, потому что американцы до сих пор РДС-80 сделать не могут. Это определяло и то, что мы были одной из семи стран, которая делала весь объем подшипников от самого маленького для гироскопов ракет до самых больших, которые используются на всевозможный ГЭС», – отметил Коломейцев.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время ситуация совершенно другая. «После введения в 2006 году закона о техрегулировании, мы с вами резко упали, потому что упало качество инженерного образования. Сегодня технические вузы готовят ветеринаров, зоотехников, юристов, экономистов, но не готовят инженеров, которые способны создавать. А это комплекс – введение «бабы Яги» в школу и Болонской системы в образование. Мы специально проводили исследование, сопоставили программу специалитета и бакалавра. На 40% меньше специальных знаний получает бакалавр. В результате – он неполноценный ни техник, ни инженер. Из-за этого у нас инженерное образование – швах», – констатировал он.

«Закон об академии в принципе, скажем так, обезличил Академию наук. В Китае на годовом собрании Академии присутствует все руководство страны и всё, сказанное академиками, ранжируется и в бюджете имеет приоритет. Вот отсюда их рывок, как и в Индии, кстати. У нас сегодня Академия – сбор по интересам, по нашему мнению… Уничтожена прикладная наука. У нас было 1700 прикладных отраслевых институтов, бОльшая часть из которых превращена торговцами воздуха в пыль. Там просто сидят на телефонах и друг другу перепродают непонятно что. А квалифицировано сделать проект не могут. Ну и конечно же мы глубоко убеждены, без повышения престижа инженерного образования никаких рывков не будет», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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