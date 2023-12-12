«Разве можно победить, если нас легко купить?» В Госдуме заявили о сохранении двойственности власти в РФ

В российской правящей элите сохраняется двойственность, которая мешает победе РФ в противостоянии с Западом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Николай Коломейцев сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента при обсуждении вопроса о приостановке действия отдельных положений международных договоров в части налогообложения. По его оценке, в противостоянии западным санкциям у правительства РФ не хватает адекватности, а проблемы налогообложения решаются под конкретных интересантов.

«Мы рассматриваем закон как бы вдогонку... Вдумайтесь, США – организатор 17,5 тысяч санкций в отношении РФ. Причем эти санкции были направлены – это неоднократно подтверждали все руководители не только США, но и Евросоюза и 50 стран вместе с ними, – на уничтожение Российской Федерации. Взамен мы в этом году увеличили в три раза поставки урана в США, продолжаем исправно поставлять туда титан, алюминий, металлопрокат и всевозможные изделия. В чем же адекватность?» – обратился Коломейцев к представляющему документ замглавы Минфина Алексею Сазанову.

Парламентария возмутила позиция Сазанова к введению контрсанкций. «Ответ представителя правительства меня просто шокировал. Да не мы вам должны предложения давать. С моей точки зрения, как только нам объявлены были 17,5 тысяч (санкций), должен быть создан штаб в правительстве, где на каждую санкцию должна быть контрсанкция по Третьему закону Ньютона, равная по величине и противоположная по значению. Тогда бы с нами совсем по-другому разговаривали. А так, получается, мы для внутреннего потребления в ток-шоу рассказываем какие мы сильные, громкие и антогонистичные, а экономически мы фактически продолжаем – повторяю, только в США акционеры получают в год 416 млрд рублей, еще 674 – наши недружественные страны, которые скидываются и уже на 200 млрд долларов оружия только дали и направили на модернизацию своего ВПК за счет Украины. Разве можно победить, если нас легко купить?», – подчеркнул депутат.

При этом Коломейцев обвинил представителя Минфина в лоббировании при формировании налогового законодательства. «Уверен, что за каждой этой процедурой взаимоотношения – освобождения от налогов – есть определенные интересанты. Потому что люди мне задают, и вам, наверное, на встречах задают [вопрос]: как так – война идет, фронт, а движение товаров даже с Украиной не прекращается? Это что такое?» – заявил парламентарий

«Поэтому мы настаиваем на пересмотре всех 84 законов о двойном налогообложении, на реквизировании всех дивидендов в недружественные страны и прекращении поставки стратегических товаров странам, которые в принципе организовали нам войну, имею в виду США и страны «семерки». По-другому мы как можем победить? Мы поэтому и топчемся на месте, потому что у нас во всем царит двойственность. Давайте уходить от двойственности. Победить можно, если есть цель и есть люди, которые пытаются ее достичь», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума приостановила действие отдельных положений международных договоров РФ по вопросам налогообложения. В частности, это коснулось правил налогообложения дивидендов, доходов от продажи движимого и недвижимого имущества, доходов от авторских прав и лицензий. Поясняется, такая необходимость вызвана изменившимися условиями экономической деятельности в условиях западных санкций и давлением на экономику страны.

При этом сохраняются обязательства РФ по общим положениям договоров, регулирующим сферу их действия и определяющим терминологию. Действующими остаются положениям об устранении двойного налогообложения, то есть доход по-прежнему облагается налогом только в одном месте – в государстве налогового резидентства получателя дохода или в государстве источника выплаты. Продолжится также обмен информацией между налоговыми органами для предотвращения уклонения от уплаты налогов и ряд других положений.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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