Госдума разрешила направлять маткапитал на реконструкцию жилья

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах, дуплексах.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, изменения вносятся в статью 10 федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» о реконструкции за счет средств материнского (семейного) капитала дома блокированной застройки.

Таким образом семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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