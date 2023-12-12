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Вторник, 12 декабря 2023, 19:21 мск

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Госдума приняла новый законопроект о реабилитации инвалидов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о социальной реабилитации инвалидов. Документ устанавливает единые стандарты услуг в этой сфере, включая социально-психологические и медицинские, а также по трудоустройству.

Законопроект вводит механизм реализации комплексного предоставления услуг по реабилитации по единым стандартам и уточняет полномочия властей всех уровней в этой сфере. Поясняется, что в них будут включены социальное, медицинское обслуживание, занятость, адаптивный спорт и физкультура, образование и просвещение, а также социокультурная реабилитация.

«Улучшение условий для реабилитации и абилитации инвалидов актуальны для почти 11 млн. инвалидов и более 730 тыс. детей-инвалидов», – говорится в пояснительной записке.

В режиме второго чтения были уточнены понятия «реабилитационная организация», а также государственная и негосударственная система реабилитации. Отдельно отмечена преемственность всех назначенных инвалиду направлений с учетом технических средств реабилитации. В части протезирования реабилитация должна будет сопровождать человека всю жизнь. Кроме того, законопроект дополнен положением о бесплатной юридической помощи для инвалидов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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