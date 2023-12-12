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Вторник, 12 декабря 2023, 19:21 мск

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Госдума разрешила частной охране ТЭК уничтожать беспилотники

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который дает право сотрудникам частного охранного предприятия (ЧОП) оказывать противодействие беспилотникам на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

Примечательно, что безопасность более 80% объектов ТЭК обеспечивают частная охрана. При этом уточняется, что первом половине 2023 года произошло более 45 нападений БПЛА на объекты ТЭК.

Законопроектом предусматривается наделение работников ЧОП правом пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов их дистанционного управления, воздействия на пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотников.

Кроме того, документ уточняет понятие зоны безопасности объекта ТЭК, в которую теперь будут включены «пространство над территорией или акваторией вокруг определяемого правительством РФ отдельного объекта ТЭК».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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