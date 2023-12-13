Москвичам грозят проблемы со «Скорой помощью» – депутат Госдумы

Сокращение финансирования «Скорой помощи» в Москве в два раза может привести к усугублению проблем в отрасли и повышению уровня смертности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, уже сейчас в этой сфере наблюдается крайне неудовлетворительный уровень зарплат и проблемы с материально-технической базой.

«Москва, которую принято считать благополучным регионом с высокой степенью бюджетной обеспеченности… На самом деле тоже далеко не всё так просто. Недавно мы встречались с представителями сообщества водителей московских «скорых». Мало того, что там крайне неудовлетворительный уровень зарплат, чрезвычайно тяжелые условия труда, зачастую сопряженные с огромными переработками, тяжелейшей нагрузкой, что повышает возможность производственных травм, а также дорожно-транспортных. Но ещё есть большие проблемы, в том числе, с материально-технической базой», – подчеркнул Парфенов.

Парламентарий обратил внимание, что в принятом недавно бюджете Москвы на будущий год финансирование этой сферы снижается практически в 2 раза с 0,2% до 0,11%. «И так серьезные проблемы есть в этой сфере… Есть все основания полагать, что они еще более серьезно усугубятся. Мы призываем власти Москвы крепко подумать над этим вопросом, потому что что-что, а это касается каждого. В конце концов здоровье – это такая вещь, что ты не знаешь, когда тебе может понадобиться «скорая», – пояснил он.

«Если значительная часть автомобилей в силу плохого технического состояния не может своевременно выйти на линию, если не хватает водителей, если есть проблемы с медперсоналом, то мы понимаем, что рано или поздно это будет приводить к увеличению смертности наших граждан. И здесь нельзя мелочиться. Нужно наоборот в приоритет ставить все-таки жизнь человека, а не вопросы бюджетной сбалансированности», – заключил Парфенов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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