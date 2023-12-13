Инфляция как налог для бедных: в Госдуме обвинили правительство РФ в защите крупного бизнеса

Российское правительство использует инфляцию как налог на бедных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат из комитета Госдумы по бюджету и налогам Денис Парфенов. По его оценке, рост цен на продукты, как и уровень бедности, намного превысил официально озвучиваемый уровень, и ситуация будет только ухудшаться.

«Ускорилась инфляция – если ранее прогнозировали ее на уровне 7%, то сейчас она все быстрее подбирается к 8%. На самом деле, по году это говорит о том, что для большинства наших сограждан, особенно на продукты питания, цены прут вперед значительно быстрее. Уже сейчас в среднем по плодоовощной продукции рост цен составил 24%. Куриное яйцо всех категорий подорожало. Это признается всеми статистическими службами. Здесь рост уже составляет порядка 40%, а во многих местах речь идет о росте в 2-3 раза. И на этом фоне благосостояние значительной части наших сограждан существенно ухудшается», – констатировал Парфенов сегодня на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Как полагает парламентарий, правящая элита использует инфляцию в качестве собственного обогащения. «Инфляция не некий Богом данный процесс, а это определенное состояние экономической системы, которое, в том числе, может быть рукотворным. Инфляция в принципе для господствующего класса, для правящих элит – это, в том числе, способ опосредованного изъятия прибавочной стоимости. Часть неоплаченного труда можно получить в процессе производства просто потому, что в течении рабочего дня на тебя работник трудится бесплатно, а часть за счет того, что вздуваются все цены и тем самым опосредовано изымаются дополнительные средства. То есть, фактически инфляция становится налогом на бедных и дополнительным средством обогащения и без того имущей части населения», – заявил он.

«Это крайне серьезная проблема, потому что у нас дифференциация между богатыми и бедными чрезвычайно велика. Мы знаем, что социально-классовый раскол в обществе объективно существует. Более того, он имеет тенденцию усугубляться. В последние годы была вообще тенденция к размыванию и без того едва заметного среднего класса. Фактически происходит перетекание большей части людей из этой категории в сторону увеличения бедности. При этом то, что статистические службы рапортуют о якобы снижении числа бедных граждан в нашей стране. На эти данные, если честно, без слез не взглянешь», – подчеркнул Парфенов.

По его мнению, уровень бедности в России занижен. При этом политик привел в пример США, где границей бедности считаются три прожиточных минимума. «Если бы так считали у нас, то добрые две трети населения оказались бы у черты бедности или вовсе в откровенной нищете. У нас же получается, что если ты получаешь на 50-100 рублей больше той границы, которая у нас определена «абсолютная нищета», то ты уже бедным не считаешься, хотя по факту, образу жизни, социальному положению ты остаешься в состоянии крайней нищеты. И то, что сейчас наша бюджетная политика выстраивается несколько лукавым образом, когда на 2024 год запланированы как бы повышенные поступления и расходы бюджета, а в 25-26-м году идет снижение по обоим показателям, есть все основания усматривать в этом попытку, скажем так, дополнительно насытить финансами выборный год, чтобы впоследствии можно было подзакрутить финансовые гайки и невозбранно изъять у населения те социальные трансферты, которые традиционно власть любит раздавать перед выборами», – заявил депутат.

«Мы неоднократно предлагали действующей власти закон, который позволил бы дополнительно регулировать цены на товары всех категорий, причем – даже в мягком варианте – просто дать правительству некоторый набор дополнительных полномочий по регулированию цен. Не хотят. Отказываются, говорят, у них и так все необходимые полномочия есть, что можно регулировать рыночными методами и так далее. Понятно, к чему эти разговоры. Они просто не хотят обижать крупный бизнес, не хотят наступить на хвост крупному олигархическому капиталу и тем самым ущемить его классовые интересы. А страдает от этого подавляющая масса трудящегося населения. Это абсолютно неправильная, антисоциальная политика. Будем добиваться ее корректировки, настаивать на том, что ценами можно и нужно управлять в интересах большинства, и правительство обязано над этим задуматься, потому что иначе социально-классовый раскол будет только усугубляться», – заключил Парфенов.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube