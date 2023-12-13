«Накапливается финансовый пузырь»: назван главный экономический риск для России в 2024 году

Главным экономическим риском для России в 2024 году является мировой финансовый кризис, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его оценке, продолжится и санкционное давление, но его действие будет менее критичным.

«Главный риск, конечно, внешний. Понятно, что санкционные решения и давление на нашу страну будут увеличиваться. Хотя каждое новое решение всё менее чувствительно для нашей страны… Санкции будут приниматься, мы к этому готовы и относимся к ним уже философски: собаки лают, караван идет», – отметил Аксаков сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Депутат также обратил внимание, что есть все предпосылки глобального финансового кризиса. «Об этом заявляют, в том числе, авторитетные лица, работающие с финансовым рынком, кстати, и на Западе. Для многих стран (реакция экономик) в условиях катаклизмов, которые были связаны, в том числе, с санкциями против России, стала менее предсказуемой. Началась эмиссия местных денежных знаков, а она приводит к нарастанию инфляционных процессов. И вот этот денежный навес нарастает, и в США долларовый навес нарастает – не только благодаря госдолгу, но также и обязательства перед негосударственными пенсионными фондами США. Они измеряются триллионами долларов. И если возникнет какая-то непредсказуемая ситуация и инвесторы захотят обналичить свои права, то это может привести к очень серьезным катаклизмам в тех же США», – пояснил он.

«В мире накапливается финансовый пузырь, который может в ближайшее время лопнуть и, соответственно, привести к мировому финансовому кризису», – заключил Аксаков.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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