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Среда, 13 декабря 2023, 18:36 мск

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Госдума увеличила визовый сбор для граждан ЕС

Фото: ec.europa.eu

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла законопроект о повышении сбора при оформлении виз для граждан ряда стран Европы. Документ также отменяет льготы для европейцев в этой сфере.

В частности, новые нормы приостанавливают действие принятых в 2022 году международных договоров с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией. Среди них – отмена освобождения от уплаты визовых сборов членов официальных делегаций, которые приглашены для участия в официальных встречах, консультациях, переговорах или других мероприятиях правительств, парламентов, конституционных и верховных судов. Также оплачивать сбор придется близким родственникам граждан РФ из этих стран, школьникам, студентам, аспирантам и их преподавателям, инвалидам и сопровождающим их лицам.

Вместе с тем приостановлена отмена визового сбора при приезде на похороны, посещении тяжелобольного близкого родственника, для получения срочной медпомощи, а также для участия в спортивных, научных, культурных или творческих мероприятиях.

Кроме того, визовый сбор в 35 евро теперь не действует. Граждане стран Европы при любом статусе подпадают под постановление правительства РФ от 2010 года, который определяет стоимость российских виз в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Планируется, что новые нормы вступят в силу со дня официального опубликования после одобрения Советом Федерации и подписи главы государства.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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