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Четверг, 14 декабря 2023, 12:06 мск

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«Отсутствие реального патриотизма на самых верхних этажах власти»: в Госдуме назвали самую главную проблему России

Главной проблемой России является отсутствие реального патриотизма на самых верхних этажах власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Николай Коломейцев сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента. По его оценке, пока будут выделяться деньги на недружественных стране артистов, трудно будет победить в противостоянии с Западом и проблемы будут только нарастать.

«Присутствует в подсознании властных структур двойственность. Вы ее увидите и на «Новогоднем огоньке», и на «Песне года», когда там [участвуют] люди, которые охаяли страну многократно, зарабатывали деньги там [за рубежом] и платили даже на поддержку ВСУ (Вооруженных сил Украины). Сегодня они опять решили подзаработать перед Новым годом», – констатировал Коломейцев.

При этом парламентарий высказал недоумение, что на таких артистов выделяются деньги властными структурами. «С такой двойственностью трудно будет победить», – подчеркнул он.

«Самая главная проблема нашей страны как раз отсутствие реального патриотизма на самых верхних этажах власти. Пока мы не исключим вот эту двойственность, то проблемы у нас будут по-прежнему нарастать, а не решаться», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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