Госдума окончательно утвердила закон о комплексной реабилитации инвалидов

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который утверждает систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов.

Документ прописывает понятие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов как оптимальное сочетание мероприятий и услуг, направленных на устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалида для его социальной адаптации с достижением им материальной независимости, и интеграции в общество.

Новые нормы включают в такой комплекс медицинскую реабилитацию, санаторно-курортное лечение, протезирование и ортезирование, профориентацию и содействие в получении профобразования, физическую, социальную и социокультурную реабилитацию, а также обеспечение техническими средствами реабилитации. Уточняется, что комплекс таких мер обеспечивается за счет межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов госвласти субъекта РФ, а также реабилитационных организаций вне зависимости от их формы собственности и ведомственной принадлежности.

При этом закон о социальной защите инвалидов дополняется новой статьей о ранней помощи детям и их семьям, что подразумевает комплекс мероприятий и услуг детям от рождения до трех лет независимо от наличия у них инвалидности, если они имеют ограничения жизнедеятельности или риск их развития.

Отмечается, что такие новшества должны помочь «физическому и психическому развитию таких детей, их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, позитивному взаимодействию таких детей и их родителей», способствовать социальной адаптации детей и повышению компетентности родителей в целях комплексной профилактики детской инвалидности. Порядок такой помощи должно утвердить правительство с последующей разработкой положения высшим исполнительным органом субъекта РФ.

Также закон дополняется статьей о стандартах оказания услуг по отдельным направлениям комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Их перечень и порядок разработки определит кабмин.

Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года с поэтапным переходом реабилитационных организаций к новым стандартам, который должен завершиться до 1 января 2030 года.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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