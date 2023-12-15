«Создание новых преград…» Госдума утвердила порядок перевода накоплений на пенсию в долгосрочные сбережения

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект по изменению порядка перевода пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений. Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть представители думской оппозиции отказалась поддерживать документ, назвав его попыткой создать новые преграды и недоверие к банковской и финансовой политике государства.

В частности, депутат от КПРФ Вячеслав Мархаев заявил, что новый порядок защищает интересы государства, но никак не вкладчиков. «Это уже шестой вариант пенсионной реформы. И порядок перевода средств пенсионных накоплений, и досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг, и отсутствие необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней… все эти инициативы защищают в той или иной степени интересы государства, но никак не интересы долгосрочных сбережений граждан», – подчеркнул он.

«Под видом совершенствования и оптимизации процессов долгосрочного сбережения граждан, на самом деле наблюдаем попытку создания новых и новых преград, что к конечном итоге может привести к новой потере доверия граждан к банковской и финансовой политике власти… Данную инициативу фракция КПРФ не поддержит, и голосовать не будет», – заключил Мархаев.

Тем не менее, законопроект был принят в третьем чтении. Документ вводит изменения в порядок перевода средств пенсионных накоплений в состав пенсионных резервов в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений, в том числе в части информирования застрахованных лиц о статусе поданного заявления о единовременном взносе. При этом уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг наделяется полномочиями по рассмотрению обращений по договорам долгосрочных сбережений в целях досудебного урегулирования споров потребителей финансовых услуг.

Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) получает право формировать долгосрочные сбережения и заниматься обязательным пенсионным страхованием со дня внесения Банком России в реестр лицензий фондов сведений о регистрации правил формирования долгосрочных сбережений фонда.

Законопроект также вводит понятие «администратор софинансирования», то есть «лицо, осуществляющее расчет размера дополнительного стимулирующего взноса по договору долгосрочных сбережений» после присвоения ему статуса центрального депозитария.

Во втором чтении правительство наделили обязанностью установить порядок расчета объема доли резерва Фонда пенсионного и социального страхования РФ по обязательному пенсионному страхованию, за счет которого осуществляется господдержка формирования долгосрочных сбережений. Минцифры совместно с определенной правительством организацией осуществляет разработку и размещение на «Госуслугах» интерактивных форм заявления о единовременном взносе и уведомления об отказе от перевода пенсионных накоплений в долгосрочные сбережения в срок не позднее 1 апреля 2024 года.

Срок действия договоров доверительного управления средствами пенсионных накоплений с государственной управляющей компанией, выплатного резерва и пенсионных накоплений застрахованных лиц, заключенных до 1 января 2024 года, составляет 99 лет. Причем, продления срока их действия не требуется.

Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года, за исключением ряда положений, по которым в законопроекте оговорены иные сроки.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон по запуску новой программы долгосрочных сбережений граждан. Согласно этому документу, пенсионные накопления переводятся в долгосрочные сбережения до 31 марта года, следующего за годом подачи соответствующего заявления в НПФ. Обратный процесс по договору не предусмотрен.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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