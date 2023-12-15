Госдума повысила штрафы за нарушения на пассажирском транспорте

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который ужесточает ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автобусами, троллейбусами и трамваями.

В частности, документ вводит штраф за незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке пассажиров, их багажа, грузов автотранспортом или городским наземным электротранспортом для граждан и должностных лиц в 50 тысяч рублей, для юрлиц – 400 тысяч рублей. Условием применения таких мер будет распространение информации о не предусмотренной законом соответствующей предпринимательской деятельности.

Изменится также статья 11.14.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф за взимание платы с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц для водителя 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, для юрлиц – 200 тысяч рублей. Теперь эта статья содержит санкции за перевозку пассажиров и багажа по заказу на условиях, предусматривающих предоставление права проезда в транспортном средстве за плату неопределенному кругу лиц, а также за распространение информации о таких перевозках. При этом для должностных и юрлиц штраф составит 30 и 300 тысяч рублей соответственно.

При перевозке пассажиров и багажа по заказу за заключение договора фрахтования с каждым пассажиром в отдельности вводится штраф для водителя в 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч, а для юрлиц – 200 тысяч рублей. При этом, индивидуальные предприниматели за такие нарушения будут нести административную ответственность как юрлица.

Кроме того, были снижены размеры санкций за использование для регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута, если наличие такой карты является обязательным. Для должностных лиц штраф сократится с 30 до 20 тысяч рублей, для юрлиц – с 300 до 50 тысяч рублей. Для водителя он не изменится и останется на уровне 5 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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