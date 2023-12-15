«Если бы не «Вагнер» – вы бы давились слезами»: публицист Рост о критике депутата Госдумы Васильева в адрес бойцов «Оркестра»

Публицист Андрей Рост раскритиковал негативные высказывания члена высшего совета партии «Единая Россия» и депутата Государственной думы РФ Владимира Васильева, которые он сделал в адрес бойцов ЧВК «Вагнер».

Публицист задался вопросом, с какой целью чиновник допускает критику «Оркестра» и его сотрудников. По его мнению, он не имеет на это права, так как благодаря «музыкантам» детей и родственников высокопоставленных политиков не коснулась специальная военная операция.

«Вот кому-то ЧВК нравилось, а вам нет? А что вы, Васильев, за ними расхлебываете? Пытаетесь на фронт попасть? Ждете, пока враг Бахмут заберет, чтобы самолично его 200 с лишним дней у него отбивать? Ждете, что сможете детей туда отправить?

Уважаемый, если бы не ребята из «Вагнера», если бы не добровольцы и простые русские мужики, вы и ваши коллеги сейчас бы слезами давились на могилах своих детей. Но этого не произошло, оно вас не коснулось. Благодаря ним», – заявил Рост, слова которого цитирует «Правда.ру».

По словам публициста, Васильев бы не разбрасывался подобными высказываниями, если бы сам имел негативный опыт участия в ожесточенных боях. По его мнению, чиновник должен уважать заслуги тех, кто рисковал своей жизнью за Россию и не допускать критики в их адрес.

«Так что будьте добры, проявите уважение и просто помолчите. А вообще, таких как вы и вам подобных надо самих на фронт отправлять. Отвоюете, поймете, что такое в окопах грязью покрываться, отбиваться от вражеской артиллерии, мышей и вшей, и говорите, что хотите. Только не будете. Вы на теплой трибуне сидите, а дети ваши еще с начала СВО попрятаны по зарубежным виллам. Но это всегда можно исправить», – резюмировал Рост.

Москва, Екатерина Попова

© 2023, РИА «Новый День»

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