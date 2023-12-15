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Пятница, 15 декабря 2023, 17:57 мск

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Обнищание населения: депутат Госдумы оценил последствия повышения ключевой ставки Центробанка

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Решение Центробанка РФ повысить ключевую ставку до 16% обернется дальнейшим обнищанием россиян и увеличением прибылей банковской сферы. Об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ, кандидат экономических наук Сергей Казанков.

«Так Центробанк пытается остановить рост цен. По их замыслу люди будут брать меньше кредитов для покупок, это снизит спрос, в итоге замедлится инфляция. Но, по данным экспертов, 47% россиян основную часть дохода тратят на еду. Ещё 34% – на аренду жилья или ипотеку. От этих расходов трудно отказаться. Значит, удорожание кредитов приведёт лишь к обнищанию населения и обогащению банков», – констатировал парламентарий, слова которого приводит пресс-служба КПРФ.

Депутат также обратил внимание, что размер ключевой ставки – это показатель устойчивости валюты, но не российской. «В США ставка 5,5%, в ЕС – 4,5%. В России ставка теперь равна 16%. Поэтому китайские, индийские и даже российские корпорации стараются побыстрее избавляться от рублей и покупать доллары и евро. Курс рубля падает. А это опять ведёт к росту цен, так как доля импортных товаров у нас в стране до сих пор очень большая», – подчеркнул Казанков.

«Можно совершенно иначе выровнять спрос и предложение. Снижение ключевой ставки даёт толчок для развития отечественного производства и укрепляет рубль. Так и было в первой половине года. Выбор понятен. Снижение ставки – рост производства, повышение ставки – рост доходов банков. Центробанк выбрал последнее. Именно из-за подобных решений наша фракция КПРФ голосовала против назначения Эльвиры Набиуллиной председателем Центробанка», – заключил парламентарий.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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