Риски в экономике и сюрпризы в СВО – депутат Госдумы об итогах-2023 и прогнозах на будущий год

Главной проблемой России в 2023 году была финансово-экономическая политика, которая ориентируется на банковский сектор, а не рост производства, и при отсутствии перемен именно это станет основным риском в будущем году. Об этом в интервью РИА «Новый День», заявил первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме, политолог Дмитрий Гусев. По его оценке, ключевым событием уходящего года стали события в зоне специальной военной операции, где в дальнейшем возможны обнадеживающие сюрпризы.

«Самое главное – на фронтах СВО контрнаступление украинской армии провалилось. Президент на «прямой линии» очень четко обозначил, что Одесса – это русский город, такой же, как Николаев, Харьков и Днепропетровск. Поэтому нас ждут в следующем году много новых удивительных событий», – отметил Гусев.

Парламентарий обратил внимание на ключевое событие во внутренней политике – новые регионы России «уже начали жить так же, как живем мы». «Еще много предстоит сделать, чтобы почувствовать вкус и радость жизни в России, но этот год был ключевым. Люди в нас поверили. Я был на выставке «Россия» в день Луганской республики. И главное, за что они благодарили: здорово, что вы нас не бросили, взяли в Россию, самое главное – и сейчас продолжаете нам помогать», – пояснил он.

В этой связи парламентарий в числе особо важных законов, которые приняла Госдума, назвал документы, которые касаются поддержки семей и участников СВО. «Это самые главные законы, которые были в этом году. Они сильно повлияли на большинство людей в стране, потому что касались каждого», – констатировал Гусев.

В то же время депутат обратил внимание, что в этом году так и не был принят законопроект по индексации пенсий работающим пенсионерам. «Государство говорит: а чего им индексировать пенсию? Они зарабатывают, и так денег хватает... А это не так, потому что люди идут работать, будучи пенсионерами, именно потому, что им не хватает денег на жизнь. Поэтому справедливо было бы этот закон принять», – отметил он.

«Что касается внутренней политики, то самое важное, что нам нужно сделать, – это перестроить нашу экономику на производственные рельсы. У нас 1,5 трлн сверхприбыли получают Сбербанк, и другие банки... На их месте должно быть производство. Экономика устроена так, что банки получают прибыли и сверхприбыли, а производство такой возможности не имеет. И если этот поворот в экономике произойдет, мы увидим через год-два совершенно другую страну», – уточнил Гусев.

Как полагает депутат, именно финансово-экономическая политика является самым главным риском в 2024 году. «Если мы экономику будем оставлять в таком состоянии, не переориентируем на производство, то будет и курс доллара расти и инфляция. Соответственно, это все отражается на социальной сфере – денег у людей становится меньше и нужно им помогать. Поэтому мы за то, чтобы социальные расходы только увеличивались. А для этого нам нужна экономика, которая производит сама всё, что нам необходимо. Вот это главная история», – пояснил он.

Комментируя перспективы во внешней политике, Гусев обратил внимание, что «за этот год мы четко переориентировались во внешней политике на другие государства». «Если раньше у нас была Америка и Западная Европа, то теперь у нас прекрасные отношения с Южной и Латинской Америкой. Мы выстраиваем вновь по-новому отношения с Африкой, чем не занимались последние годы, хотя в советское время Африка была ключевым регионом нашей поддержки. Ну и, наконец, у нас выстраиваются на новых принципах отношения с Азией и, прежде всего, с Китаем. В следующем году будем отмечать 75 лет новому витку российско-китайских отношений, советско- китайских. Когда образовалась Китайская народная республика, вот с тех пор наши отношения вышли на новый уровень. Мы помогали много Китаю, Китай помогает нам, и это дорогого стоит», – отметил Гусев.

Говоря о главных героях уходящего года, Гусев отметил премьер-министра Словакии, социал-демократа Роберта Фица. «Он создал коалицию и стал премьером. И именно они являются нашими союзниками в Европе. Не только партийными, но и союзниками России. Это важная для нас история, для всех социалистов знать, что наша идея растет, развивается, имеет поддержку людей в Западной Европе», – сказал он.

«Ну а антигерой – это все те политики, которые не могут найти общий язык на Ближнем Востоке. Это главные антигерои – те, кто поддерживает войну, которая началась на Ближнем Востоке», – заключил Гусев.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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