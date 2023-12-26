«Хоббит, играющий фашиста» и «болван от дипломатии»: названы лидеры политического антирейтинга ЕС

Шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджа Мелони стали лидерами политического антирейтинга 2023 года по версии европейского издания Politico.

В частности, Боррелю присуждена премия «Борат от дипломатии» по имени героя американо-британской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана».

«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость. Он приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых один из кандидатов был убит, <…> что стало легендой. По мере того как его срок подходит к концу, Боррель явно стремится ежедневно напоминать европейцам о своей дипломатической несостоятельности», – пишет Politico (здесь и далее цитаты по ТАСС).

Фон дер Ляйен получила титул «немки, играющей в президента Европы». «Всякий раз, когда она пытается воспользоваться своей властью, а не просто демонстрировать ее, она врезается в кирпичную стену», – пишет издание. При этом каждый «сочный дипломатический кризис» Боррель стремится «утащить у нее из под носа». А еще ей очень мешает «это бельгиец, который имеет наглость действовать так, будто он президент ЕС», отмечает издание, имея в виду главу Евросовета Шарля Мишеля.

Итальянского премьер-министра Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

Брюссель, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube