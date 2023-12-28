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Четверг, 28 декабря 2023, 17:28 мск

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В Госдуму поступила первая партия отечественных авто для депутатов

В автопарк нижней палаты российского парламента поступила партия отечественных машин марки Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты. Об этом сообщил член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев в комментарии РИА «Новости».

«Решение о том, что депутаты Госдумы будут ездить по служебным делам на отечественных автомобилях, не просто принято, но работает. В гараж парламента уже поступила партия машин Lada Vesta», – сказал парламентарий.

По его мнению, такое решение поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские». «Это справедливый ответ иностранным производителям, ушедшим из России», – добавил Толмачев.

Депутат считает, что глупо продолжать эксплуатировать автомобили тех марок, которые отключают россиян от дистанционных сервисов. По его мнению, это является издевательством над клиентом.

Москва, Елена Володина

© 2023, РИА «Новый День»

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