Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил киевский режим о возможности ядерного ответа на попытки атаковать Россию ракетами большое дальности.

«Тут отдельные тупоголовые вояки из Бандеростана договорились до того, что лучший метод борьбы с Россией – это уничтожение переданными Западом ракетами большой дальности наших пусковых установок по всей территории России. Что это значит? Да только одно – они рискуют нарваться на действие п. 19 Основ государственной политики России в области ядерного сдерживания: «г) агрессия против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства», – заявил Медведев своём телеграм-канале.

«Это никакое не право на самооборону, а прямое и очевидное основание для использования нами ядерного оружия против такого государства. Об этом должны помнить все наследники Гитлера, Муссолини, Петена и прочих в нынешней Европе, поддерживающей нацистов в Киеве», – подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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