российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 января 2024, 11:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье задержана очередная группа нелегалов из Средней Азии

В подмосковной Кашире на территории тепличного агрокомплекса в сельском поселении Базаровское полицейские задержали около двух десятков уроженцев Средней Азии, которые, не имея необходимых документов, выращивали, собирали и фасовали зеленый лук.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате рейда в отдел полиции для проверки доставлен 21 уроженец Средней Азии.

За незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания на территории РФ в отношении мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого нелегального мигранта наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нелегальная миграция

Миграционные лоббисты начали новую атаку против России / Омбудсмену массового привлечения в Россию мигрантов Титову посоветовали переехать на ПМЖ в Котельники / На границе России с Финляндией задержаны первые в этом году нарушители / Три удара ногой в лицо: в Москве задержан гражданин Узбекистана за нападение на полицейского / Миграционная проблема: в Москве двое сотрудников полиции попались на крупной взятке / Партия власти снова «подставляет» Путина / Более 60 мигрантов утонули во время крушения лодки у берегов Ливии / В США установлен антирекорд по числу бездомных жителей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Гастарбайтеры, Нелегальная миграция, ЧП в Подмосковье,