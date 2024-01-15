В Подмосковье задержана очередная группа нелегалов из Средней Азии

В подмосковной Кашире на территории тепличного агрокомплекса в сельском поселении Базаровское полицейские задержали около двух десятков уроженцев Средней Азии, которые, не имея необходимых документов, выращивали, собирали и фасовали зеленый лук.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в результате рейда в отдел полиции для проверки доставлен 21 уроженец Средней Азии.

За незаконную трудовую деятельность и нарушение режима пребывания на территории РФ в отношении мигрантов составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8 и 18.10 КоАП РФ. На каждого нелегального мигранта наложен штраф с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание организаторов незаконной миграции.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube