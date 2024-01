Amazon грозит в России крупный штраф

Американскому онлайн-ритейлеру Amazon и еще 10 иностранным компаниям грозят оборотные штрафы за работу в России без представительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные судебного участка Таганского района Москвы.

«Протокол по части 2 статьи 13.49 КоАП РФ в отношении Amazon Web Services, Inc будет рассмотрен 17 января», – сказала собеседница агентства.

Сообщается, что одновременно будут рассмотрены протоколы в отношении ещё 10 иностранных компаний, предоставляющих хостинг и доменные имена. Среди них Bluehost, Kamatera Inc, Hetnez Online Gmb, Ionos Inc, Network Solution, Digitalocean Llc, Dreamhost Llc, Godaddy.com, Wpengine Inc и Hostgator.com.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной десятой совокупного размера суммы выручки, полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

