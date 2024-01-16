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Вторник, 16 января 2024, 19:01 мск

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Российский аналог системы SWIFT набирает международную популярность

К российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), ставшей заменой международной базе SWIFT, уже подключились 20 государств. Такие данные приводятся в материалах, которые представил первый заместитель председателя Центробанка РФ Владимир Чистюхин на международной выставке-форуме «Россия».

«Система передачи финансовых сообщений: 557 банков и компаний, из них 159 нерезидентов из 20 стран», – говорится в материалах, передает РИА «Новости».

В начале декабря Центробанк заявлял, что СПФС насчитывает 150 нерезидентов из 16 стран, тогда как годом ранее их было чуть более 100.

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. Несколько лет назад она была основной системой для обработки платежей, через нее проходили почти все банковские операции в мире. После начала военной спецоперации в рамках западных санкций крупнейшие российские банки отключили от SWIFT.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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