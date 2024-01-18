«Это очень тревожно»: в Госдуме назвали ДЭГ нарастающей проблемой

На предстоящих в марте выборах президента России самым тревожным фактором может стать система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как передает корреспондент РИА «Новый День», об заявил депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов сегодня в нижней палате парламента. По его словам, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не может разъяснить появление бюллетеней неустановленного образца, а суд так и не принял решение по подмене файлов ДЭГ на прошедших в сентябре выборах.

Как отметил парламентарий, Московская область «славится не только коммунальными катастрофами, но и катастрофой при подсчете ДЭГ», которые сейчас обжалуются в суде. «Наш представитель в Тверской суд представил доказательства подмены файлов ДЭГ, несоответствие протоколов итоговых строчек данным ДЭГ и данных той утилиты, которую представила ЦИК. В декабре был закончен первый этап суда, но мы до сих пор не получили – уже прошло полтора месяца – законно оформленного решения суда по этому ходатайству. Это очень тревожно», – подчеркнул он.

«Самое тревожное в связи с предстоящими президентскими выборами – те неудовлетворенности, сомнения, которые есть у фракции КПРФ по поводу ДЭГ, только нарастают. ЦИК не спешит проводить давно обещанную встречу с экспертами фракции КПРФ, депутатами и разработчиками системы ДЭГ. Уже в очередной раз откладывается такая встреча. И это очень тревожно, потому сейчас существует две законных комиссии по ДЭГ: одна, которая была сформирована на выборах 10-го сентября, и вторая, которую создал в январе ЦИК для президентских выборов», – пояснил Обухов.

«И совершенно свежая новость, это то, что сейчас провел тренировку ДЭГ Центризбирком. Оказалось, там появились бюллетени неустановленного образца. Это как? По положению ДЭГ, есть действительные и недействительные. А что значит бюллетени неустановленного образца, появившиеся в системе ДЭГ, нам никто не объясняет. Поэтому настаиваем на срочной встрече представителей и экспертов КПРФ по системе ДЭГ с разработчиками ДЭГ, и требуем, чтобы наши недоуменные вопросы были даны ответы от ЦИК и госпожи [главы ЦИК Эллы] Памфиловой», – заключил Обухов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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