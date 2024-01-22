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Понедельник, 22 января 2024, 18:49 мск

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Киев будет покупать оружие у Польши в кредит

Фото: pixabay.com

Киевский режим намерен закупать оружие в Польше в кредит. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи в Киеве с польским премьер-министром Дональдом Туском. По его словам, польский заем станет новой формой сотрудничества.

«Мы ценим непреклонную поддержку и новый пакет военной помощи Украине со стороны Польши, а также новую форму сотрудничества, направленную на крупномасштабные закупки оружия для потребностей Украины – это польский заем для Украины», – цитируют заявление Зеленского его пресс-служба.

Украинский президент поблагодарил Туска за поддержку, но размер кредита не уточнил.

Киев, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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