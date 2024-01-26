Российские следователи установили точку размещения ракетной установки, которая поразила Ил-76 с украинскими военнопленными

Российские следователи установили точку размещения зенитно-ракетного вооружения, поразившего самолет Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнопленные. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, стрельба по самолету была открыта в районе села Липцы Харьковской области, как первоначально и заявляли в министерстве обороны РФ.

«С помощью радиолокационных средств объективного контроля воздушного пространства, а также следствием установлено, что зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в районе села Липцы Харьковской области», – говорится в сообщении ведомства.

В СК также уточнили, что обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков. На отдельных частях тел погибших имеются характерные татуировки. Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка «Азов», ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел.

Среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности.

Как сообщал «Новый День», по данным Минобороны России, которые были озвучены ранее, ВСУ сбили российский Ил-76 в среду, 24 января, в Белгородской области двумя ракетами из ЗРК, дислоцированного в районе населенного пункта Липцы Харьковской области. На борту были 74 человека – 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли. Пленных украинцев везли для обмена. В российском военном ведомстве заявляли, что Киев знал о перевозке пленных для обмена.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube