«Эскалация насилия»: Госдума обратилась к Конгрессу США в связи с терактом с Ил-76

Сегодня нижняя палата российского парламента единогласно приняла обращение к Конгрессу США в связи с совершенным киевским режимом терактом, в результате которого 24 января в Белгородской области РФ был сбит российский самолет Ил-76 с пленными военнослужащими ВСУ для заранее согласованного обмена. Документ также будет направлен в ООН и все парламентские организации мира.

В обращении подчеркивается, что «поражение самолета осуществлено военными формированиями Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитного ракетного комплекса Patriot американского производства». «Депутаты Госдумы призывают членов Конгресса США осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта», – говорится в заявлении Госдумы.

«Поддержка неонацистской идеологии и ее воплощения на Украине лишь провоцирует киевскую клику к продолжению террора и эскалации насилия, приближает мир к глобальной катастрофе», – констатировали депутаты.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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