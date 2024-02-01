«Филькина грамота»: в Госдуме назвали «бредом» данные Росстата об инфляции

Филькиной грамотой назвал лидер «Справедливой России – За правду» и глава фракции «эсеров» в Госдуме Сергей Миронов данные Росстата об инфляции в 7,4%. По его данным, реальный рост цен на продовольствие составляет порядка 16%.

«Сегодня с 1 февраля индексируются все социальные выплаты на 7,4% в соответствии с данными Росстата, с инфляцией. Но мы-то с вами знаем, что инфляция совершенно иная – те, кто ходят в магазины, понимают», – констатировал Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик назвал представленные Росстатом цифры не соответствующими действительности. «Есть исследование, где говорится, что продовольственная инфляция, минимум, 16 (процентов), и эти 7,4% ничего не решат. Тем более собираются повышать оплату на ЖКХ до 10%. И в этой связи мы, конечно, считаем, что это уловка. И до тех пор, пока Росстат будет в подчинении Минэкономразвития, мы будем видеть этот бред, неправду, ерунду, филькину грамоту про существующую инфляцию», – заявил лидер «эсеров».

«Необходимо Росстат переподчинять либо напрямую правительству, а может даже напрямую и президенту», – подчеркнул Миронов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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