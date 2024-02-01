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Четверг, 1 февраля 2024, 17:53 мск

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Венгрия получила гарантии, что её деньги не пойдут на помощь Киеву – Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото из архива официального сайта правительства Венгрии

Будапешт получил от Европейского союза гарантии, что её средства из фондов ЕС не будут направлены киевскому режиму, и будет проведена проверка использования финансирования. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя решение ЕС о выделении помощи Украине на 50 млрд евро.

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной) и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине. После долгих переговоров мы приняли это предложение», – сказал Орбан (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, у Венгрии было два опасения, что причитающиеся Будапешту деньги из фондов ЕС будут направлены Киеву и что ЕС решит выделить Украине деньги «на слишком длительный срок без проверки».

Будапешт, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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