«На кого работаете?» В Госдуме обвинили правительство РФ в подрыве отечественной экономики и лоббизме интересов Запада

Сегодня Госдума со скандалом приняла в первом чтении законопроект, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) климатические проекты с углеродными единицами в рамках принятой на международном уровне «зеленой повестки», связанной с «глобальным потеплением». Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители парламентской оппозиции категорически отказались поддерживать этот документ, назвав его откровенным антигосударственным лоббизмом в пользу Запада.

В частности, известный публицист, депутат Анатолий Вассерман обратил внимание, что ещё 9 декабря 2021 года довел до сведения Госдумы «накопленное наукой доказательство того факта, что парниковая теория глобального потепления – преступная ложь, придуманная ради паралича мировой энергетики и через нее мировой экономики». «В связи с этим у меня возникает вопрос: зачем мы принимаем все новые законы, поддерживающие эту преступную ложь и таким образом способствующие разрушению нашего хозяйства?» – обратился Вассерман к представителям правительства.

С подобным вопросом выступил также замглавы профильного комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «Еще в 2009 году так называемый «климатгейт» окончательно установил, что вся так называемая климатическая повестка основана на простом мошенничестве и последовательной подтасовке данных. Глобальное потепление, в результате которого в раннем Средневековье в Шотландии созревал виноград, последующий малый ледниковый период, выход из него в 17-м веке, очевидно, ни с какой антропогенной нагрузкой не связаны. Зачем вы поощряете деятельность предоставлением налоговых льгот тем, кто строит свой бизнес на основе заведомого мошенничества, последовательного игнорирования реальности и научных результатов и в перспективе подрыве российской экономики?» – выразил недоумение Делягин.

Депутат из комитета по бюджету и налогам Оксана Дмитриева поддержала такую точку зрения, подчеркнув вредительский характер ряда проектов и решений кабинета министров. «Госдума очень много занималась фейками о российской армии... Хорошо бы, если б она с таким же упорством занялась фейками, которые были навязаны российской экономике. Опять же выяснила бы иностранных агентов, которые эти фейки навязывали, проводили, обосновывали, и ущерб, который эти фейки нанесли экономике РФ и продолжают наносить. Эти фейки многим понятны – это формирование Стабфонда, налоговый маневр, который очень хорошо совместим с интенсификацией и разговоров, и мероприятий по низкоуглеродной энергетике. То есть, с одной стороны, мы делаем для западных потребителей углеродную энергетику более дешевой, для нас делаем более дорогой, а нам навязывают те, у кого полно углеводородов…» – подчеркнула она.

Замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов со своей стороны обратил внимание, что правительство не в первый раз «в такое ответственное сложнейшее для страны время» навязывает Госдуме «никчемную дискуссию, потерю времени и денег». «Вам нечем заняться? Посмотрите, Чубайса нет – это он был предводителем очередной аферы, Грета Тумберг занимается другими вопросами, а вы все не можете с этой колеи сойти. На кого работаете, члены правительства, в этой афере? Она неудачная, много раз развеяна всеми и вся…. Нет – правительство продолжает жевать этот кактус. Как не стыдно? Это не смешно. Хотите заняться экологическим проектом, посчитайте, сколько СО2 выделяется в результате пожаров наших лесов», – отметил он.

«Я знаю, где вы хотите заняться посадкой новых лесов – на сельхозземлях. Те латифундисты, которые захватили земли, и сегодня они рискуют потерять их, потому что у них отнимут рано или поздно эти миллионы гектар сельхозземель, придумали такую аферу, воспользовались повесточкой «зеленой»: а давайте мы станем экофермерами и мы эти леса (а они сами там растут и их не надо сажать) мы превратим в такие генераторы кислорода и таким образом эти земли сохраним за собой. На кого работаете?.. Мы будем не просто категорически против голосовать, мы это поставим как упрек правительству, премьеру за то, что он в ответственнейшее время продолжает не замечать откровенного антигосударственного лоббизма, в том числе, антиэкологического», – заявил Нилов.

Глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин в свою очередь напомнил, что инициатором «зеленой повестки» была Германия, которая ставила перед собой задачу ограничить развитие российской экономики. «Я полагал, что правительство и те, кто занимается подобными сомнительными проектами, успокоилось, исходя из того, что у нас идет по существу война. Нет. Вы видите, что опять вынимается из запасников вот эта большая дурь», – подчеркнул он.

«Экологические вопросы серьезные…Зачем снова создавать алгоритмы надувательства?.. Здесь сверху снова навязывается эта идея, проработанная нашими недругами, которые опять приняли решение 50 млрд Украине отдать», – уточнил Кашин.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов как горный инженер-геофизик перед обсуждением законопроекта пояснил, что самый главный парниковый эффект дает водяной пар. «Доля всего углекислого газа в этом парниковом эффекте не более 3%. Когда я говорю про углекислый газ, львиная доля, а именно примерно 98,5% – это естественные биоты. Антропогенная составляющая не более 1,5%. Иными словами, все эти Киотские, Парижские соглашения – бред полный! С точки зрения науки, бред сивой кобылы, это управление чужими экономиками. Мне непонятно, зачем мы ведёмся? Зачем мы пошли по этому пути и абсолютно ошибочно пытаемся подыграть этому бреду?» – возмутился Миронов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Тем не менее, законопроект был принят в первом чтении большинством депутатов от «Единой России». Документ предусматривает освобождение от НДС оказание услуг оператора по проведению операций в реестре углеродных единиц. Планируется, что это будет стимулировать реализацию климатических проектов и развитие рынка углеродных единиц.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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