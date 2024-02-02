В Госдуму внесен законопроект об увеличении призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством РФ

В Госдуму внесены поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому предполагается повысить призывной возраст до 50 лет для мужчин, которые приобрели российское гражданство.

«В настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, который по действующему законодательству составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство РФ», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта обратили внимание, что, согласно информации МВД России, гражданами РФ в январе – октябре 2023 года стали более 318 тысяч иностранцев, основную часть которых составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, и подчеркнули, что каждый гражданин России обязан не только пользоваться благами государства, но и при необходимости встать на его защиту.

«Предлагаемый законопроект позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость», – подчеркнули депутаты.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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