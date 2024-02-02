российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 2 февраля 2024, 11:49 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Госдуму внесен законопроект об увеличении призывного возраста для мужчин с приобретенным гражданством РФ

В Госдуму внесены поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», согласно которому предполагается повысить призывной возраст до 50 лет для мужчин, которые приобрели российское гражданство.

«В настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство РФ, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, который по действующему законодательству составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство РФ», – отмечается в пояснительной записке к документу.

Авторы законопроекта обратили внимание, что, согласно информации МВД России, гражданами РФ в январе – октябре 2023 года стали более 318 тысяч иностранцев, основную часть которых составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана, и подчеркнули, что каждый гражданин России обязан не только пользоваться благами государства, но и при необходимости встать на его защиту.

«Предлагаемый законопроект позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость», – подчеркнули депутаты.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Госдума

«На кого работаете?» В Госдуме обвинили правительство РФ в подрыве отечественной экономики и лоббизме интересов Запада / Госдума одобрила штрафы за высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта / Госдума окончательно утвердила запрет «наливаек» / «Филькина грамота»: в Госдуме назвали «бредом» данные Росстата об инфляции / «Эскалация насилия»: Госдума обратилась к Конгрессу США в связи с терактом с Ил-76 / «Зачем ссориться с Западом?» Реальная деофшоризация российской экономики откладывается / Скандал в Госдуме: «Единая Россия» открыто выступила в защиту офшоров / В Госдуме прошел второе чтение законопроект о запрете «наливаек»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Госдума,