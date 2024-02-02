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Пятница, 2 февраля 2024, 17:34 мск

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Депутаты Госдумы от «ЕР» отозвали подписи под законопроектом о призывном возрасте для бывших мигрантов после критики Володина

Фото из архива официального сайта Госдумы РФ

Депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Бородай и Михаил Шеремет отозвали свои подписи под законопроектом, который предусматривал повышение призывного возраста до 50 лет для бывших мигрантов, получивших гражданство РФ. Соответствующие заявления опубликованы в базе данных нижней палаты парламента.

Единственным автором законопроекта пока значится представитель фракции ЛДПР, первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий пояснил РИА «Новости», что «нам остается закон на проработку и включение поправок, которые хотят внести коллеги».

«Предлагается отточить юридические формулировки, и это всегда делается со всеми документами, попадающими в парламент, пока они не будут целиком устраивать большую часть депутатов», – уточнил Журавлев, отметив, что его коллеги согласились с наличием такой проблемы.

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин резко негативно отреагировал на законопроект о повышении призывного возраста до 50 лет для бывших мигрантов, получивших российское гражданство. По его словам, этот документ необходимо срочно отозвать.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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