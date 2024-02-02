США рассчитывают расшатать Россию агентами-«патриотами» – депутат Госдумы

В России сохраняется опасность применения американских майданных технологий с помощью агентов-«патриотов». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Федоров сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, в ситуации жесткого противостояния России следовало бы вернуть в отношениях с США стратегию ядерного сдерживания.

«Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сказал, что в России работают 80 тысяч шпионов, подготовленных в США. Это большие деньги. Их готовили 30 лет. Это успешная технология США. И сейчас об этом вообще, кроме Нарышкина, почти никто не говорит. Надо понимать, что мы с этим столкнемся и у нас главная проблема, и конфликт будет в этой сфере, а не собственно в поле… Нам придется решать проблему шпионов – это чиновники, блогеры в Интернете, журналисты частично, и это лидеры патриотического направления. Госдеп США подбирал в России действительно хороших политиков молодых, энергичных, профессиональных, например, которые были против [президента РФ Владимира] Путина, участвовали в «болотных» процессах. Их вывозили в Америку. Оттуда они возвращались «патриотами» стопроцентными. И они формируют повестку под патриотическим флагом. Поэтому если мы говорим о майдане в России, конечно, он будет опираться на шпионов-«патриотов», – полагает Федоров.

«Мы сейчас наблюдаем в какой-то степени их работу. Нас уже два года убеждают, что мы уже победили, тем самым демотивируя на реальные реформы и сопротивление. Или, например, история с тактическим ядерным оружием, которым нас убеждают немедленно в ответ на удар по самолету надо ударить по Киеву. Ядерная война в Европе – это американская повестка. Это они от нее выигрывают, не мы. А вот стратегическое ядерное противостояние – это наша повестка. Это четко надо понимать. Поэтому шпионы-«патриоты» будут пробивать свою повестку под ультрапатриотическим флагом. Соответственно, все удары военные для американцев не носят военного значения, у них нет задачи уничтожать мосты, склады. У них задача – обеспечивать майданные технологии точечными воздействиями», – уточнил депутат.

При этом Федоров заявил, что Россия сейчас лишена такого важного инструмента в противостоянии с США, как стратегическое ядерное сдерживание. «В России методами майданных технологий использовать стратегическое ядерное оружие против американцев запрещено, потому что у нас просто запрещено нацеливание на территорию США многочисленными дипломатическими документами, и это под предлогом гуманитарного подхода. То есть не под предлогом, что нам это лучше безопасность так решить, а вот из гуманитарных соображений почему-то нам нельзя нацеливаться на территорию США. Хотя эта концепция совместной безопасности, которая позволяла с американцами всегда договариваться дипломатически», – пояснил парламентарий.

По его словам, гонка вооружений проблему не решит. «Противник, с которым мы столкнулись, имеет возможности финансового характера в 18 раз больше… Поэтому сама повестка гонки вооружений, длинной специальной военной операции, при том, что надо вкладываться в развитие технологий, – она к победе не приведет. Она несет поражение в конце этого пути. Нам придется корректировать стратегию на тех условиях, которые придуманы нашими отцами и дедами – это стратегия ядерного сдерживания, которая запрещена с 1994 года. Просто с 94-го года мы лишили себя механизма, который позволял создавать угрозу территории США. Они нам угрозу создают каждый день – обстреливают Белгород, пытаются обстрелять Москву, а мы в ответ не можем создать угрозу их территории. Это неравноправная система отношений», – отметил Федоров, добавив, речь идет не о реальном использовании тактического ядерного оружия – это не в интересах России.

Депутат подчеркнул, что ядерное сдерживание и нацеливание – это технология, которая работает со времен Карибского кризиса, и её суть не в ядерной войне. «Это политическая технология – в США создается большое количество населения, которое опасается быть мишенями, строит бомбоубежища вместо покупки яхт, самолетов и развлечений, и создает фон для принятия политического решения, что с Россией надо договариваться. Это и есть метод разговора с США. Мало того, этот метод единственный, который может предотвратить ядерную войну», – сказал Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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