«Агрессивная сущность США»: МИД России сделал заявление об американских ударах по Ираку и Сирии

Американские авиаудары по территории Ирака и Сирии, в результате которых разрушены и повреждены десятки объектов и погибли мирные граждане, вновь продемонстрировали агрессивную сущность политики США на Ближнем Востоке и полное пренебрежение Вашингтоном нормами международного права. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

По ее словам, Москва решительно осуждает новый вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных государств и намерена добиваться срочного рассмотрения складывающейся ситуации по линии Совета Безопасности ООН.

«Очевидно, что авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта. Практически без пауз атакуя в последнее время объекты, как утверждается, проиранских группировок в Ираке и Сирии, США целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона», – подчеркнула Захарова.

«Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке. Крупнейшая с 2003 г. авиационная операция США в регионе, подаваемая Дж.Байденом как «акт возмездия» за атаку с применением БПЛА неустановленного происхождения по американской базе в Иордании, не имеет оправданий. Попытки «играть мускулами» с прицелом повлиять на внутриполитические расклады в Америке, желание хоть как-то подправить провальный курс действующей американской администрации на международной арене в свете набирающей обороты президентской предвыборной кампании ведут к дальнейшей эскалации международной напряженности, еще больше подрывают позиции США в арабском мире», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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