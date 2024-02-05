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Понедельник, 5 февраля 2024, 17:44 мск

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Парламент Венгрии бойкотировал голосование о приеме Швеции в НАТО

Сегодня парламент Венгрии не смог ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Депутаты правящей партии бойкотировали внеочередное заседание, которое в итоге было отменено из-за отсутствия кворума. В зале присутствовал всего 51 парламентарий из 199.

Правящий альянс «Фидес – Христианско-демократическая народная партия» в конце прошлой недели заявил, что не примет участия в голосовании по ратификации шведской заявки в НАТО, пока не состоится личной встреча премьер-министров Венгрии и Швеции.

Венгрия – единственная страна НАТО, которая не одобрила вступление Швеции в Североатлантический альянс.

В конце января премьер Венгрии Виктор Орбан пригласил своего коллегу из Швеции Ульфа Кристерссона в Венгрию, чтобы обсудить детали приёма Швеции в НАТО.

Ранее Орбан заявил, что его правительство поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, однако парламент полагает, что власти этих стран распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии.

Будапешт, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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