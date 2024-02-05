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Понедельник, 5 февраля 2024, 18:41 мск

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Боррель призвал страны ЕС остановить поставки в третьи государства в пользу Украины

Жозеп Боррель Фото: www.eeas.europa.e

Государства Евросоюза должны отказаться от поставок оружия в третьи страны ради обеспечения Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Польше.

«Значительная часть нашей продукции экспортируется в третьи страны. Как я уже объяснил моим коллегам-министрам в последние дни, самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов на Украину – остановить поставки в третьи страны… Это политическое решение, которое должны принять государства-члены», – цитируют Борреля РИА «Новости».

Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал позицию Борреля. «Мы должны найти способы, чтобы необходимые Украине боеприпасы не уходили в менее срочные места, клиентам в других частях света. Может, надо эти контракты как-то изменить или найти понимание у получателей, что Украине это требуется срочно… Если речь идет о закупках на мировых рынках в пользу Украины, то мне кажется, что чем больше, тем лучше», – полагает Сикорский.

Ранее Россия направила странам-членам НАТО ноту в связи с поставками вооружений Украине. При этом МИД РФ подчеркивали, что, поставляя оружие киевскому режиму, страны НАТО «играют с огнем».

Варшава, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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