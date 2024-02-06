Депутат Олег Савченко поддержал законопроект о регулировании сетевого бизнеса в РФ

Новый законопроект, регулирующий сетевой бизнес поддержали в Госдуме. Заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко назвал его своевременный и справедливым. Инициатором идеи отделить добросовестный сетевой бизнес от финансовых пирамид является председатель ФраППэ, член экспертного совета при Комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы, СЕО RC Group Мария Михайлова.

В конце января текущего года Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный против деятельности финансовых пирамид в РФ. Согласно ему, не поднадзорные Банку России организации не будут иметь возможность привлекать средства физлиц в качестве инвестиций. В то же время на рассмотрение Госдумы готовится новый законопроект «О партнерских программах и сетевых компаниях», который направлен на регулирование деятельности сетевого бизнеса. Это важный шаг не только с точки зрения препятствования мошеннической деятельности в финансовой сфере, но и защите добросовестных сетевых компаний, которые работают честно и законно, развивая важную и перспективную сферу. Такие организации также, как пользователи страдают от деструктивной деятельности финансовых пирамид, порочащих их деловую репутацию. Новая инициатива поможет отделить добросовестные компании, работающие по принципам сетевого бизнеса, от финансовых пирамид.

Также законопроект определит единые правила ведения сетевого бизнеса – такие, как обязательная регистрация в российской юрисдикции, исключение инвестиционной составляющей в сетевом методе распространения продуктов, получение дохода от продаж конкретного продукта.

Его инициатором выступила председатель Ассоциации Франчайзинга и Партнерских программ (ФраППэ), член экспертного совета при Комитете по малому и среднему предпринимательству Госдумы, СЕО RC Group Мария Михайлова.

«Способствование развитию сферы сетевого бизнеса сегодня крайне важный вопрос, ведь она является действенным методом продвижения товаров и услуг в российской экономике. Работа в этом направлении позволит в кратчайшие сроки внедрить цифровизацию, будет способствовать импортозамещению и другим важным стратегическим вопросам в реальном секторе экономики, что поспособствует реализации задач, поставленных руководством нашей страны», – высказала свою точку зрения Михайлова в комментарии нашему изданию.

По ее мнению, законопроект о регулировании партнерских программ предназначен не просто для борьбы с уже существующими финансовыми пирамидами и защиты легального сетевого бизнеса. Он позволит исключить появление подобных мошеннических схем как явление.

«Сетевой бизнес – быстро развивающаяся сфера, и она остро нуждается в регулировании на государственном уровне. Я рада, что наша федеральная инициатива вызвала большой интерес в Государственной думе. Будем работать дальше и способствовать развитию доступного для населения бизнеса», – добавила Мария.

Сегодня законопроект проходит финальные доработки перед подачей на рассмотрение в Госдуму РФ. В его поддержку высказался заместитель председателя комитета Государственной думы по финансовому рынку Олег Савченко, отметив, что инициатива является справедливой и своевременной.

По словам Савченко, сетевой бизнес вышел на такие масштабы, когда государство должно обозначить ключевые правила его ведения для всех игроков – вопросы налогообложения, регистрации, антимонопольные решения. Также он поддержал инициативу Марии Михайловой о предварительной проработке и публичном обсуждении будущего законопроекта.

«Лучше вот так цивилизованно обсудить все вопросы в успешном союзе, а потом в Госдуме и принять решение. Чем половинчатые, неопределенные и не конкретизированные законодательные акты выносить на обсуждение, которые можно трактовать по-разному», – отметил Савченко.

«Я только приветствую любые решения, которые описывают и регулируют различные слои бизнеса, производства, экономической деятельности. Все упорядочивают», – добавил он.

Депутат отметил, что в сфере сетевого бизнеса должны быть равные условия для всех, в том числе не стоит закрывать окна возможностей для работы на российском рынке иностранных компаний, которые будут соблюдать все необходимые правила и действовать согласно законодательству. Это поможет не ограничивать конкуренцию, а развивать сферу сетевого бизнеса.

«Справедливое решение. Единственное, необходимо чтобы все были в равных условиях. Я уверен, что наши компании выдержат», – резюмировал Савченко.

Ранее СМИ отмечали, что в интернете появилось множество мошеннических схем, которые внешне мимикрируют под сетевой бизнес вводя в заблуждение пользователей и дискредитируя честные компании. Предложенный Михайловой законопроект подразумевает прозрачные и понятные правила на ведение честной предпринимательской деятельности в данной сфере и государственный контроль.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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