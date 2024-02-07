«Это психбольница» – Захарова о решении Швеции прекратить следствие о подрыве «Северных потоков»

Решение властей Швеции прекратить расследование подрыва газопроводов «Северный поток» может объясняться боязнью раскрыть правду и напоминает сумасшедший дом. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее оценке, официальные документы шведской прокуратуры похожи на записки врача психически ненормального пациента.

«Закончился очередной этап фарса под названием «шведское расследование диверсий на газопроводах системы «Северный поток». Прокуратура Швеции официально вынесла решение прекратить дальнейшее расследование. На что же ссылаются? На отсутствие, прямая цитата: шведской юрисдикции в данном деле. Заявляется, что нет доказательств причастности к содеянному подданных Швеции или использование шведской территории для подготовки диверсий, произошедших, как было сказано, в международных водах. Особо отмечается… вы знаете, это, действительно, «В гостях у сказки»… Такое впечатление, что это записки врача, наблюдающего за психически ненормальным пациентом. Особо отмечается в решении прокуратуры Швеции, что в процессе расследования осуществлялась, цитата, хорошее международное взаимодействие с несколькими странами, прежде всего, с Данией и Германией, в ходе которого какая-либо информация о ходе шведского расследования, а тем более его детали до российской стороны не доводились. Конец цитаты. Минуточку, вы сначала мотивируете закрытие расследования тем, что Швеция к этому всему как-бы отношения не имеет, а с другой стороны, радостно сообщаете, что та страна, которая имеет отношение к расследованию, не получала от вас ничего по ходу расследования. Что ж за сумасшедший дом такой?! Да это не фарс, это психбольница», – заявила Захарова.

Представитель МИД РФ напомнила, как «рьяно» власти Швеции «влезли в историю с так называемым «новичком», который не имел «ни малейшего отношения» ни к стране, ни ее гражданам. «А диверсия на «Северных потоках» произошла и в экономической зоне Швеции, и были затронуты интересы хозяйствующих субъектов Швеции – они понесли убытки в результате уничтожения этого проекта. А любимая тема, любимейшая, самая-самая прекрасная тема, которой так много времени уделяет шведское правительство, – экология. Что же с ней? Или Швеция считает, что экологически никакого ущерба от подводного взрыва газопровода не произошло? Швеция, напомню, это родина Греты Тумберг», – пояснила она.

«В данном случае, Шведские власти по причинам, не поддающимся никаким логическим объяснениям, кроме одного, изначально демонстрировали несерьезность намерений довести дело до конца и вообще заниматься делом. Что же это за одно оставшееся логическое объяснение? Боязнь раскрыть правду о том, что случилось с «Северными потоками» в экономической зоне Швеции на самом деле и боязнь раскрыть правду не только как светлую истину, а конкретные детали… найти и выявить, об исполнителях этого теракта и заказчиках на что, в том числе, указывает тот факт, что шведская сторона, ссылаясь якобы на имеющиеся угрозы безопасности последовательно отвечала отказом на неоднократные призывы России обеспечить транспарентное и тщательное расследование диверсий с привлечением представителей компетентных федеральных органов исполнительной власти РФ и Газпрома»,– подчеркнула Захарова, добавив, что «ещё остается следующая серия – Дания, Германия – будем с интересом наблюдать за тем, что будет происходить дальше».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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