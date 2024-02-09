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«Основания для искреннего беспокойства»: в Европе заявили о риске военного вторжения России в ближайшие 3-5 лет

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил о якобы существующем риске военного вторжения России в Европу. По его словам, Москва перевооружается быстрее, чем ожидалось, и в такой ситуации может атаковать одно из государств, входящих в НАТО.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия проверит 5-ю статью и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план», – цитирует Reuters датского министра.

«У России потенциально есть желание сделать это. Теперь они также могут иметь возможность иметь военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для искреннего беспокойства», – заявил Поульсен.

Стоит отметить, что подобные заявления представителей европейских государств звучат регулярно. Например, министр обороны Германии Борис Писториус говорил в январе, что Альянс должен подготовиться к нападению России на страну НАТО в течение пяти-восьми лет.

Между тем президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал разговоры о возможном глобальном конфликте «мнимой» угрозой, которой Альянс пытается «запугать свое население» и подчеркнул, что такой конфликт возможен только в одном случае: если со стороны государства НАТО будет нападение на Россию.

Копенгаген, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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