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Понедельник, 12 февраля 2024, 18:08 мск

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В России готовят к запрету организации с участием зарубежных органов госвласти

В нижнюю палату российского парламента внесен законопроект, который позволит признавать в России нежелательными организации, где учредителями или участниками выступают зарубежные государственные органы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По его словам, поправки будут внесены в федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». «Законопроект – часть пакета. Подготовлены корреспондирующие поправки еще в четыре федеральных закона, а также в КоАП и УК РФ, по которым мы ждем официальные отзывы Правительства РФ и Верховного Суда, но тоже, уверен, они будут внесены и поддержаны», – уточнил Пискарев.

Депутат обратил внимание, что изначально в законе речь шла лишь о зарубежных НПО. «Закон принимался около 10 лет назад. Ещё тогда было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права, устава ООН не существует. Потому для нас абсолютно неважно, кто за рубежом учредил организацию, которая гадит нашей стране и работает на разрушение России. Если её деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, обороноспособности, по нашему мнению, она так же может быть объявлена нежелательной», – подчеркнул Пискарев.

«Это вопрос безопасности нашей страны и граждан», – констатировал парлам

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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