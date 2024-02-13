Запад сохраняет влияние на правительство РФ через международные организации – вице-спикер Госдумы

Членство в международных организациях определяет работу целого ряда российских федеральных министерств и не позволяет РФ стать самостоятельным государством. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. По его оценке, необходимо принимать решение о выходе из таких структур.

«Мы на себя столько набрали обязательств, что они сегодня до сих пор не позволяют России вести себя самостоятельно в различных сферах – от экономики до здравоохранения. Эти щупальца международных организаций до сих пор определяют политику и поведение целого ряда министерств в правительстве РФ», – подчеркнул Толстой.

Как глава постоянной делегации Федерального собрания РФ в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Толстой сообщил, что участие Москвы в этом формате будет приостановлено. По его словам, решение будет принято Госдумой через неделю синхронно с Советом Федерации.

«Нам, как парламенту необходимо с этим определяться: с членством не только в ОБСЕ, но с членством в ВОЗ, МОК, ВАДА и других «прекрасных» организациях, куда до сих пор Россия платит членские взносы», – добавил вице-спикер Госдумы.

«И, конечно, нужен подробный анализ международных договоров, которые были ратифицированы парламентом», – заключил Толстой.

Напомним, в апреле 2023 года Россия приостановила выплату взносов ПА ОБСЕ.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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