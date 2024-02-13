Слёзы не помогли: Мосгорсуд оставил блогера Блиновскую под стражей

Московский городской суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы об аресте блогера Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате 918 млн рублей налогов, а также в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновская останется в СИЗО, как минимум, до 26 апреля. Судя по сообщениям телеграм-каналов, блогер расплакалась на заседании суда, попросив учесть, что воспитывает четверых детей.

Как сообщал «Новый День», Блиновская была арестована 22 января по ходатайству следствия «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

Блиновскую задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Позже супругу блогера Алексею было также предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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