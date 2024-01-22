Блогер Блиновская заключена под стражу

По ходатайству следствия в отношении известного блогера Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

В СК ранее уточнили, что соотвествующее ходатайство в суд было направлено «в связи с неоднократными нарушениями ранее избранной меры пресечения».

По версии СКР, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети Интернет, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами, легализовала их путем совершения финансовых операций.

Кроме того, в рамках предварительного следствия установлена её причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), ей предъявлено обвинение.

По данным следствия, не позднее 2019 года Блиновская получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц в целях неправомерного осуществления переводов денежных средств с расчетных счетов. Так, Блиновская неоднократно без их ведома использовала данные электронные ключи, которыми распоряжалась в своих целях.

Напомним, Блиновскую задержали ночью 27 апреля при пересечении границы с Белоруссией в Смоленской области. При себе у нее были авиабилеты на перелет в другую страну. Позже супругу блогера Алексею было также предъявлено обвинение в совершении экономических преступлений.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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